وثق مقطع فيديو متداول، نشوب حرائق في غابات بولاية سطيف شرقي الجزائر، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين.

تفاصيل نشوب الحرائق

وذكرت صحيفة “الشروق” الجزائرية، أن الحماية المدنية لولاية سطيف تدخلت مساء أمس الأحد لإخماد حريق بغابات شمال غرب الولاية.

وقالت تقارير إن الحرائق اندلعت مساء أمس الأحد، في الأحراج القريبة من بلدية حربيل، غربي سطيف.

وذكرت مصالح الحماية المدنية، أن الحرائق أسفرت عن مصرع شخصين وإصابة 23 آخرين بصعوبة في التنفس وحروق من بينهم ثلاثة إصاباتهم بليغة، حسب “الشروق” التونسية

وأشارت إلى أن الرياح القوية والحرارة الشديدة ساهمت في اتساع رقعة الحريق الذي أتى على مساحات شاسعة من الأحراش وبساتين الأشجار المثمرة، الأدغال وكتل من الصنوبر الحلبي.

طقس اليوم الاثنين

وحذرت الأرصاد الجوية بالجزائر، اليوم الاثنين، من موجة حر شديدة تشهدها بعض الولايات الشرقية والجنوبية.

ووضعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تنبيه من المستوى الأول باللون الأصفر، خاص بموجة حر تجتاح العديد هذه الولايات: سوق أهراس، ورقلة، الوادي، تيميمون، تقرت، المسيلة، برج باجي مختار، عين صالح، المنيعة، المغير، بسكرة، أدرار وولاد جلال.

وفي وقت سابق، توقعت الأرصاد أن يشهد الطقس في شرق الجزائر وجنوبها، موجة حر شديدة يومي الأحد والاثنين، حيث يرتقب أن تصل درجات الحرارة إلى 46 درجة مئوية.