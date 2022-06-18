تنتظر دول أوروبية موجة حارة استثنائية موجة حرّ استثنائية؛ بسبب تغير المناخ، وسط تحذيرات العلماء من اندلاع حرائق واسعة وذوبان جليد القطب الشمالي.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، لزيادة تقارب 10 درجات أعلى من معدلاتها الطبيعية.

تحذيرات بشأن المناخ:

وأصدرت بعض الدول تحذيرًا لمواطنيها تحسبًا لموجة الحر المتوقعة، ففرضت فرنسا قيودًا على حركة السيارات، للحد من تلوث الأوزون.

وتواصل قوات الإطفاء الإسبانية تعاملها مع الحرائق المندلعة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، التي قضت على أكثر من 940 هكتارًا من أشجار الغابات.

أما إيطاليا فقد أعلنت الحكومة فيها استعدادها لحالة الطوارئ، في مواجهة الجفاف القياسي الذي يهدد المحاصيل، وصفته السلطات بالأسوأ منذ 70 عامًا.

حرائق متوقعة:

يذكر أن الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أكدت على أن الوقت قد حان للعمل، معتبرة أن كل خطوة تعتبر مهمة، لافتة إلى أن طول وأمد موجات الحرارة، تعطي إشارة لا لبس فيها للعلماء على ظاهرة الاحتباس الحراري.

وقد حذر علماء المناخ من عدة ظواهر متوقعة، منها ذوبان الجليد، واندلاع الحرائق لتصل إلى سيربيا، والجفاف، ووصول الحرارة لدرجات قياسية في كل القارات.