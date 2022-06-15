سجّلت منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”، محمية حرة عويرض في العلا، في برنامج الإنسان والمحيط الحيوي (الماب).

وتم الإعلان عن تسجيل المحمية السعودية، خلال الاجتماع الرابع والثلاثين الذي انعقد اليوم، بعد استيفاء المحمية لكل المعايير المتطلبة.

فوائد تسجيل محمية حرة عويرض:



وقالت الهيئةُ الملكيةُ لمحافظة العلا: إنه تم العمل على إعداد ملف محمية عويرض عبر جمع البيانات والمعلومات وتوثيق المعالم الطبيعية والتاريخية ومتابعة الحياة الفطرية وتسجيل الحيوانات المهددة بالانقراض وأسماء النباتات، وكذلك ما يوثق حياة الإنسان وعناصر البيئة.

وأضافت في بيان صحفي: “تسجيلَ المحمية يأتي محققًا لمستهدفات رؤية العُلا المنبثقة من رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تحقيق التوازن الطبيعي في المحميات الطبيعية بمحافظة العلا، وذلك من خلال برامج إطلاق الحيوانات البرية في المحميات الطبيعية ومتابعتها إضافة إلى الاهتمام بإعادة الغطاء النباتي”.

حرة عويرض المحمية الساحرة:



وتقع حرة عويرض غرب العلا بغرب المملكة العربية السعودية؛ وتتمتع بقيمة تاريخية وعلمية كبيرة؛ إذ تتميز بتضاريسها الوعرة، ومساحتها الشاسعة، فيصل طولها إلى 180 كم، وعرضها إلى 90 كم.

وتضم المحمية مجموعة من الفوهات البركانية، الممتدة على طول خط مستقيم، كما تطل على دادان والعلا القديمة؛ ويمكن من خلال مرتفعاتها الشاهقة الاستمتاع بالمناظر الطبيعة أسفل منها.

وتعتبر محميةُ حرَّة عويرض أكبرَ محميةٍ طبيعيةٍ في محافظة العُلا؛ وتضم 19 نوعًا من الحيوانات المهددة بالانقراض، و43 نوعًا من الطيور؛ بينها 8 أنواع جارحة، فضلًا عن احتوائها على 55 نوعًا من النباتات النادرة.