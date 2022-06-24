صُدم جمهور نادي النصر، وذلك بعد إصدار قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم يُفيد بمنع العالمي من تسجيل لاعبين جدد محليًّا ودوليًّا.

وقال القانوني أحمد الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “منع النادي من تسجيل الصفقات، وجاء ذلك نتيجة قرار صادر من محكمة التحكيم الرياضية لصالح مسؤول بالجهاز الفني عمل سابقًا بالنادي”.

رد نادي النصر:

وأضاف الشيخي: “وصل بالفعل خطاب للنادي من الفيفا يفيد بمنع التسجيل، ونحتفظ بصورة منه”.

ورد النادي على قرار الفيفا فقال الشيخي: “استلمنا للتو رد من إدارة أصفر الرياض والنادي وعد بدفع المستحقات المتأخرة مع بداية شهر يوليو من العام الحالي لكي يكون قادرًا على التسجيل”.

يذكر أن أصفر الرياض كان فاز على نادي الحزم برباعية لهدف أمس الخميس بالجولة الـ29 في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وضمن المشاركة ببطولة كأس السوبر السعودي للموسم المقبل.