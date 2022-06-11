وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الحدث”، نشوب حريق ضخم في محطة حافلات تابعة لشركة “نتيفي إكسبرس” في إسرائيل فجر اليوم السبت.

تل أبيب.. حريق كبير في محطة حافلات تابعة لشركة "نتيفي إكسبرس"#الحدث pic.twitter.com/WZg7F3WUxO — ا لـحـدث (@AlHadath) June 11, 2022

ونشب الحريق في 18 حافلة تابعة لشركة“نتيفي إكسبرس” بالكامل، بعد اندلاع نيران ضخمة فيها، في ساحة انتظار بالمحطة المركزية في صفد.

وذكرت طواقم الإطفاء أنها عمدت إلى إطفاء الحافلات وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في الموقع.ولم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.