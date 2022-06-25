ساد الحزن الشديد، فور الإعلان عن وفاة إمام جامع القبلتين وإمام المسجد النبوي المكلف سابقَا، الشيخ محمود خليل القارئ، بعد وعكة صحية ألمت به.

وفاة الشيخ القارئ

وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على حسابه بموقع “تويتر”: “تلقينا ببالغ الحزن نبأ وفاة الشيخ محمود خليل القارئ إمام مسجد القبلتين والحرم النبوي المكلف، رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وجزاه كل خير بما قدم”.

وأضاف: “نقدم العزاء الصادق والمواساة لأسرته ومحبيه، ونسأل الله أن يلهم الجميع الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

صلاة الجنازة ونعي الشيوخ

ومن المقرر أن يصلى على الراحل القارئ عقب صلاة المغرب اليوم السبت في المسجد النبوي الشريف.

ونعى عدد من المسؤولين والشيوخ، إمام جامع القبلتين، داعين له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وقال القارئ مشاري راشد العفاسي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، “اللهم اغفر للقارئ الشيخ محمود خليل القارئ، وارحمه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناتك واجبر مصاب أهله ومحبيه”.

تلاوات خاشعة

فيما نشر عدد من المغردين، تلاوات خاشعة للشيخ محمود القارئ، داعين له بأن يرحمه الله وأن يتقبل منه ما قدم ويجعل ذلك شفيعًا له ويسكنه فسيح جناته.

وأكد آخرون أن الشيخ محمود خليل القارئ كان معروف بأخلاقه الرفيعة وأدبه العظيم، فضلا عن تلاوته المميزة.