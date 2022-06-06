تفاعل حساب المواطن، مع إحدى المستفيديات تشكو من حصول طليقها على مبلغ الدعم الخاص بالأسرة، دون الإنفاق على أبنائه الخمسة.

وناشدت السيدة حساب المواطن بالتدخل حيث قالت : “كلمتوني على الخاص وتفاعل معي لحل مشكلتي وتردون التسجيل كجديد، أنا مطلقة وعندي خمس أطفال ومعي صك إعالة ولنا سنة وأكثر ما نسكن مع الأب ولا ينفق عليهم ويأخذ حساب المواطن من سنة وأكثر أرجو تحويل مبلغ لصالح الأبناء فالوضع تحت السيئ”.

وتجاوب حساب المواطن مع مناشدة السيدة، مؤكدًا استكمال اللازم بالتواصل معها.

حالات إيقاف حساب المواطن:

وفي سياق آخر ردت خدمة المستفيدين على استفسار من مستفيد يشكو إيقاف حسابه بالقول “نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يومًا، تم إيقاف حسابكم بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

خطوات تقديم الاعتراض:

يذكر أنه يتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.