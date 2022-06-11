أعاد حساب المواطن التأكيد على خطوات تعديل عدد المرافقين في حالة الرغبة في إضافة تابع جديد لضمان استمرار الدعم للمستفيدين.

تعديل التابعين

وتلقت خدمة المستفيدين رسالة من أحد المواطنين قال فيها:” كيف يتم التعديل على عدد المرافقين في الأسرة ، لأني رزقت بمولود وأرغب في إضافته مع التابعين”. وردت عليه بالقول:” بإمكانك إضافة التابع عن طريق البوابة الإلكترونية ثم الدخول إلى تفاصيل الطلب ، وبعد ذلك الانتقال إلى بيانات التابعين ، وإضافة التابع ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ) ، من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa.

تفاصيل حساب المواطن دفعة يونيو

وأودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

إجمالي التعويضات:

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و 45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل في البرنامج، عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.