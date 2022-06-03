أكد حساب المواطن، أنه يتم إيقاف حساب المستفيد بالبرنامج وتعليق استقبال أي طلب جديد للحصول على الدعم، في عدة حالات أبرزها عدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة.

جاء ذلك ردًّا على سؤال من أحد متابعي حساب برنامج “حساب المواطن” عبر موقع “تويتر”، والذي قال: “بعد تعديل الحالة الاجتماعية وتجميد الحساب وإيقاف الصرف.. طلب تفعيل الحساب حتى الآن لم يتم قبول الطلب”.

حالات إيقاف الحساب:

وقالت خدمة المستفيدين “نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقاً بـ 90 يوم، تم إيقاف حسابكم بالبرنامج، وتم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن”.

خطوات تقديم الاعتراض:

يذكر أنه يتم رفع الاعتراض من خلال تسجيل الدخول للبوابة الإلكترونية، ثم التوجه إلى قسم إدارة الحساب، وفي خاصية “إدارة حسابي” الضغط على قائمة تاريخ الاستحقاق، إن كان هناك عدم أهلية سواءً للمتقدم المستفيد أو التابعين له فستكون مرفقة بأسباب عدم الأهلية.

يتم الضغط على خاصية “رفع اعتراض” بجانب السبب، ثم تعبئة المعلومات المطلوبة والضغط على إرسال، كما يمكن إدارة الاعتراضات من خلال اتباع الخطوات السابقة، ثم الضغط على قائمة الاعتراضات، ومنها الاطلاع على تفاصيل الاعتراض.