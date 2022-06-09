أعلن برنامج حساب المواطن، بدء إيداع الدعم للدفعة الخامسة والخمسين لشهر يونيو الجاري لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

وقال البرنامج، في تغريدة عبر “تويتر”: “بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن”.

وأضاف برنامج حساب المواطن، أن إيداع الدعم سيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.