أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن إضافة المولود حديثًا كتابع للاستفادة من الدعم لمن استوفى شروط الأهلية والاستحقاق.

جاء ذلك في رد من البرنامج في تغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد استفسر بشأن آلية إضافة المولودين حديثًا.

وأجاب برنامج حساب المواطن، بقوله: “في حال تم تحديث البيانات لدى الأحوال المدنية وإضافة التابع في سجل الأسرة بإمكانك إضافة المولود من خلال حسابك عبر الخطوات التالية:

– الدخول على تفاصيل الطلب

– بيانات التابعين

– إضافة التابع

– ثم الضغط على أيقونة حفظ من خلال الرابط التالي http://ca.gov.sa

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

تعويضات بأثر رجعي:

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة حيث شكلوا، ما نسبته 94% بينما بلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

عدد أرباب الأسر:

وأشار الهاجري أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 82% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 18% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية والاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.