أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن أكياس الشاي، آمنة في الاستخدام ومطابقة للمواصفات، بما يضمن عدم انتقال أي من مكوناتها إلى المادة الغذائية.

أكياس الشاي ودرجات الحرارة

وقالت الهيئة، عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “جميع المواد الداخلة في صناعة أكياس الشاي ذات درجة غذائية ومطابقة للمواصفة الخاصة بكل منها، بحيث لا تنتقل مكونات الأكياس في ظروف الاستخدام العادية أو المتوقعة عند درجة الحرارة (100 درجة مئوية) إلى المادة الغذائية”.

جاء ذلك ردًا على أحد أسئلة متابعات الهيئة؛ والتي استفسرت عن ضرر المايكروبلاستيك والنانوبلاستيك، مدرجة إحدى الدراسات التي تشير إلى تسببها في بعض الأضرار الصحية.

مواجهة الشائعات

وتواجه الغذاء والدواء ما يتردد من شائعات تتعلق بصحة المواطنين؛ ففي وقت سابق طمأنت المواطنين بشأن مياه الشرب المعبأة، مؤكدة أنها تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها.

وأكدت أن جميع مياه الشرب المعبأة تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي؛ بعكس ما يتداول عن ضررها.