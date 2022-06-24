تأجل حسم بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الجولة الأخيرة، بعد فوز الهلال والاتحاد في الجولة الـ29.

فوز الهلال والاتحاد يشعل المنافسة

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على نظيره الفتح بثلاثية دون رد، وقلب الاتحاد تأخره ضد الاتفاق إلى فوز بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الهلال رصيده إلى 64 نقطة في صدارة الترتيب بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلا أن المواجهات المباشرة في صالح الأزرق، حيث نجح في تحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا.

بطل الدوري يتحدد في الجولة الأخيرة

وتُعد هذه المرة الخامسة التي يتحدد فيها بطل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين منذ انطلاق المسابقة في موسم 2008/ 2009، حيث سبق وتوجت فرق الاتحاد 2009، الشباب 2012، الهلال 2018 والنصر 2019.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الوحيد الذي نجح في حسم اللقب قبل 4 جولات على نهاية المسابقة، ويطمح في التتويج بالبطولة هذا الموسم.