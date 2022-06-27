حرص نجم الأهلي والنصر السابق، حسين عبد الغني على دعم لاعبي الراقي قبل مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الشباب.

حسين عبد الغني يدعم الفريق

وتداول رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لحسين عبد الغني، يعلن من خلاله سفره إلى الرياض لدعم الأهلي في مباراته الحاسمة ضد الشباب، أملًا في تحقيق الفوز والبقاء وسط الكبار.

وقال حسين عبدالغني في مقطع الفيديو: “إن شاء الله ربنا يوفقنا، ليس لنا إلا الدعم، وثقتنا كبيرة في رجال الأهلي، بإذن الله اليوم لن يقصروا، هما قدها بإذن الله، ونحن ندعمهم، وفالنا التوفيق”.

الشباب ضد الأهلي

ويحل الأهلي ضيفًا على الشباب، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الرائع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي في المركز الـ14 برصيد 31 نقطة.