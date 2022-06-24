طالب عدد كبير من جماهير النادي الأهلي، حسين عبدالغني، نجم الكرة السعودية والراقي السابق، بالعودة والعمل الإداري داخل الراقي لإنقاذه من الهبوط.

ويُعاني الراقي من تخبط في النتائج فنيًّا حتى أدى به الوضع للتواجد في المركز الـ14، وفي حال خسر من الشباب في الجولة الـ30 فسوف يهبط لـ دوري الدرجة الأولى “يلو”.

حسين عبدالغني قد يعود مجددًا للعمل الإداري:

وألمح الإعلامي متعب بن عبدالله عبر حسابه في “تويتر إلى أن حسين عبدالغني قد يعود للعمل الإداري داخل الراقي حيث قال عبر حسابه في “تويتر”: “بإذن الله سيكون سبب بعد توفيق الله في بقاء الأهلي بـ دوري المحترفين”.

وكان عبدالغني عمل سنة كاملة في منصب المدير التنفيذي في الفريق الأول بالنصر، قبل أن يبتعد قليلًا عن المشهد الرياضي السعودي، إثر الخسارة على يد الهلال (2/ 1) في نصف نهائي منافسات دوري أبطال آسيا 2021.

وبوقت سابق، أعرب بندر الدعجاني، العضو الذهبي بـ الأهلي، عن حزنه الشديد بسبب الوضع الذي وصل له الفريق حيث أصبح قريبًا من الهبوط لـ دوري الدرجة الأولى السعودي.

قال الدعجاني اليوم الجمعة عبر حسابه في “تويتر”: “تكلمت من الجولات الأولى أن هاسي ما ينفع يدرب الأهلي ما أحد سمع كلامي، قدمت استقالتي واستمر الحال كما هو وخرجت بمساحة وقلت إن المشكلة في إدارة اكرة، قالوا الدعجاني يريد إسقاط الإدارة، وأنا أقسم بالله في هذا اليوم الفضيل الجمعة، كنت لا أريد إلا مصلحة الراقي والراقي فقط”.