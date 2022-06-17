تتسابق الحشود الغفيرة لهفة وشوقًا لزيارة الروضة الشريفة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التنظيمية.

ويحرص المعتمرون على زيارة المدينة المنورة بعد أداء العمرة في مكة المكرمة لزيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة كما يحرص العديد من زوار المملكة على زيارة المدينة أولا قبل الانتقال إلى مكة لأداء العمرة.

مكانة الروضة الشريفة

وتتبوأ الروضة مكانة روحية وزمانية خاصة في قلوب المسلمين, إذ يمثّل موضعها اللبنات الأولى لتأسيس مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم, فلا تخلو هذه البقعة المقدّسة من المصلين على مدار الساعة، وفيها قال الرسول عليه الصلاة والسلام : (مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ).

يذكر أن أفراد قوة أمن المسجد النبوي وأصحاب الفضيلة الدعاة والمرشدون يقدمون جهوداً لتنظيم اصطفاف المصلين في الروضة والمواجهة الشريفة وتفادي حالات الازدحام أوقات الذروة ليؤدي المصلون العبادات بهدوء وسكينة وخشوع.