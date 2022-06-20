كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الاثنين، على بعض مدن المملكة.

وقال مركز الأرصاد إن مدينة حفر الباطن تسجل أعلى درجة حرارة بـ48 مئوية، فيما تسجل مدينة أبها أدنى درجة حرارة بـ19 مئوية.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن تسجل 48 درجة مئوية، تليها الدمام والأحساء 47، ثم المدينة المنورة والرياض وبريدة والخرج ورفحا 46، والعلا 44 مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فتأتي: أبها 19، والباحة 20، والقريات 22، وتبوك ونجران وبيشة والطائف 25، والوجه 27، وجدة والدمام وبريدة وحائل والدوادمي ووادي الدواسر 28.

طقس اليوم

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار الأجواء الحارة على أجزاء من شمال شرق وشرق ووسط المملكة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض وتمتد إلى منطقة نجران.