كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، التي تسجلها مدن المملكة اليوم السبت.

درجات الحرارة الكبرى

وقال مركز الأرصاد، إن مدينة حفر الباطن تسجل الأعلى حرارة بـ 47 درجة مئوية، تليها مدن المدينة المنورة والخرج والأحساء والعلا 45، والدمام ورفحا 44 مئوية.

فيما تسجل مكة المكرمة والرياض وبريدة والمجمعة والقريات ووادي الدواسر 43، وتبوك وعرعر وينبع وشرورة وطريف 42.

درجات الحرارة الصغرى

وعن درجات الحرارة الصغرى، فتسجل أبها أدنى درجة حرارة بـ20 درجة مئوية، والباحة 21، ونجران والطائف 24، وتبوك وينبع وبيشة والوجه 25، وجدة وحائل وطريف 27.

توقعات طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع، اليوم السبت، أن الفرصة لا تزال مهيأة لسقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية و الرياض يمتد تأثيرها إلى أجزاء من منطقة القصيم ونجران.