كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.

وأكد مركز الأرصاد أن حفر الباطن والأحساء تسجلان أعلى درجة جرارة اليوم بـ49 مئوية، فيما تسجل مدينة الباحة الأدنى في درجات الحرارة بـ16 مئوية، وتسجل كل من جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو وتبلغ 95% و90%”.

درجات الحرارة العظمى:

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، في تقريره لدرجات الحرارة العظمى اليوم، أن حفر الباطن والأحساء سَجّلتا 49 درجة، تليها الدمام 48، ثم الخرج 47، والرياض سجلت 46 درجة مئوية، ومكة المكرمة والمدينة وبريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة 45 درجة.

درجات الحرارة الصغرى:

وعن درجات الحرارة الصغرى، جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ16 درجة مئوية، بعدها أبها 17 درجة وطريف 19، كما سجلت كل من جازان والقنفذة أعلى نسبة رطوبة في الجو، وتبلغ 95% و90%.