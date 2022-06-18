يبدو أن إصابة سلمان الفرج لاعب نادي الهلال قد لا تنتهي في الفترة الحالية، وقد يحتاج اللاعب لفترة أطول حتى يتعافى من الإصابة.

🗣 نبيل العبودي :

"سلمان الفرج" إصابته كانت قوية مع المنتخب ولم يشارك في أي تمرين ..

الحصاد الرياضي …@Nabeel_A_A pic.twitter.com/uVEGcoIB31 — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 17, 2022

وكان الفرج عانى من إصابة في الكتف خلال معسكر المنتخب السعودي الأخير في إسبانيا، حيث لم يشارك في مباراة فنزويلا ولم يشارك أيضًا في لقاء الشباب الودي مساء أمس الجمعة.

وقال الإعلامي والناقد الرياضي نبيل العبودي لـ قناة 24 الرياضية إن إصابة الفرج أقوى مما يعتقد البعض.

سلمان الفرج لم يشارك في أي تمرين لـ الهلال حتى الآن

وأضاف العبودي أن الفرج لم يُشارك في أي تمرين، للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حتى الآن؛ على الرغم من شائعات جاهزيته لمواجهة الفتح.

وأشار العبودي إلى أن الهلال لا يُخدر منافسيه ، بإصابات وهمية، مؤكدًا معاناة الفريق الأزرق، من عديد الغيابات بالفعل.

لا بديل لـ الفرج

وأوضح العبودي تخوفه من تأثير غياب الفرج، على التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ خاصة أنه لا يوجد له “بديل”، ليس في الهلال فقط، وإنما في الكرة السعودية بالكامل.

يذكر أن الإعلامي والناقد الرياضي عبدالرحمن أباعود كشف أن الفرج يُعاني من إصابة في الكتف، وسيجري اللاعب أشعة رنين مغناطيسي لمعرفة مدى قوة الإصابة والمدة اللازمة للعلاج.