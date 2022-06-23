أوضح ستان كوليمور، نجم فريق ليفربول الإنجليزي السابق، حقيقة تسبب المصري محمد صلاح في رحيل السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول.

وكان ماني انضم إلى بايرن ميونخ لمدة 3 مواسم قادمًا من ليفربول بعد 6 سنوات قضاها في صفوف الريدز.

ساديو ماني يرحل بسبب التقليل منه !

وتحدث كوليمور لـ صحيفة “ميرور” البريطانية قائلًا: “أرى أن السبب الرئيسي وراء رحيل ماني، هو عدم قدرته في أن يصبح الفتى الأول للنادي، في وجود المصري محمد صلاح”.

وتابع: “أي لاعب لعب في بايرن ميونخ، سيُخبرك عن مدى مهنيتهم ومرافقهم والأشياء التي يملكها النادي لخلق تجربة لا تُصدق، اللعب في ألمانيا سيكون تحديًا جديدًا وأنا أرى أنه مُستعد لذلك”.

وأضاف: “أُقدر تمامًا أن ماني لديه الحق في أنه لم يعامل كأسطورة في ليفربول”.

ساديو ماني رفض التجديد لـ ليفربول:

وكان ماني صاحب الـ29 عامًا، رفض تجديد العقد مع ليفربول مفضلًا خوض تجربة احترافية جديدة وهو ما فعله بالانتقال لنادي بايرن ميونخ.

وقال ماني بعد الانتقال إلى البايرن: ”لا شك أن بايرن ميونخ هو النادي المناسب لي من أجل التطور وتقديم الأفضل، وعندما عرض علي مسؤولو البايرن مشروع النادي وافقت على الفور، لا يمكنني التفكير مرتين”.

وتابع ماني: ”بايرن ميونخ فريق قوي ولديه طموحات للمنافسة على الألقاب، وجميع اللاعبين هنا يريدون الفوز بالبطولات”.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي” أن ليفربول سيحصل على 32 مليون يورو بجانب 6 ملايين يورو أخرى كنسبة من مشاركات اللاعب، و3 ملايين يورو أخرى وفقًا لإنجازات اللاعب الفردية مع النادي