كشف الإعلامي المصري وحارس مرمى الأهلي المصري السابق أحمد شوبير، حقيقة تعاقد المارد الأحمر مع المدرب البرتغالي روي فيتوريا لتدريب الفريق الكروي الأول بالنادي خلفًا للجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

سامي قمصان يقود تدريب الأهلي المصري مؤقتًا:

وفي يوم 13 يونيو الجاري، كان المارد الأحمر أعلن رحيل بيتسو موسيماني عن الفريق ليتولى المدرب المصري سامي قمصان المهمة مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب آخر.

وقال شوبير عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “لا صحة لتعاقد الأهلي مع فيتوريا”.

وسيواجه الأهلي فريق بيراميدز في بطولة كأس مصر موسم 2020/ 2021، مساء بعد غد الأحد في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

لماذا تم التفكير في ضم روي فيتوريا ؟

وقيل: إن الأهلي المصري يفكر في ضم فيتوريا الذي حقق نجاحات مع نادي النصر، كون الفريق الأحمر يميل للمدرسة البرتغالية مثلما نجح في حصد العديد من البطولات خلال الفترة من 2004 إلى 2011 مع المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.