كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، طارق حامد حقيقة انضمامه إلى نادي الاتحاد بداية من الموسم الرياضي الجديد.

طارق حامد يكشف الحقيقة

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن ناديي الاتحاد والأهلي يسعيان للحصول على خدمات طارق حامد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وعلق طارق حامد خلال تصريحاته تلفزيونية على الأنباء المتداولة بشأن توقيعه للاتحاد، قائلًا: “لم أوقع لأي ناد، والتفاوض لا يتم معي بل مع وكيلي، سواء مع الزمالك المستمر تعاقدي معه حتى 30 أغسطس، أو مع أي فريق آخر”.

وينتهي تعاقد طارق حامد مع الزمالك بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لناديه، ما يسهل رحيله بالمجان، كما رفع الجلوس مع الإدارة أكثر من مرة للتفاوض.

الاتحاد هذا الموسم

على الجانب الآخر، يتبقى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مواجهتان في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُلاقي الاتفاق في ملعبه، فيما يستضيف الباطن ضمن منافسات الجولة الأخيرة.

وأصبح موقف الاتحاد صعبًا في المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث تجمد رصيده عند 61 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذي يتفوق بالمواجهات المباشرة.