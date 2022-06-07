ترددت أنباء عن حصول النادي الأهلي المصري على توقيع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مصطفى فتحي بداية من الموسم الجديد.

الأهلي لا يفاوض مصطفى فتحي

وعلق الإعلامي أحمد شوبير على هذه الأنباء، قائلًا: “البعض قال أمس الاثنين، إن مصطفى فتحي وقع للنادي الأهلي، لكن المتحدث الرسمي باسم التعاون، نفى ذلك، وأنا أؤكد أيضًا أنه لا يوجد مفاوضات حاليًا”.

وتابع شوبير: “ولكن ممكن يكون في كلام بعد فترة، كانت هناك مفاوضات بين الأهلي ومصطفى فتحي منذ فترة طويلة قبل الانتقال للتعاون، لكن اللاعب فضل الاحتراف في الدوري السعودي”.

ولفت شوبير إلى أن موضوع فتحي مع الأهلي مغلق حاليًا لحين انتهاء منافسات الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا أن هناك أنباء بشأن وجود بند يمنع انتقاله للفريق الأحمر، ولكن اللوائح لا تعترف بذلك.

التألق مع التعاون

وكان مصطفى فتحي صاحب الـ28 عامًا، قد انضم إلى صفوف التعاون في الميركاتو الشتوي، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بعقد يمتد لموسمين ونصف الموسم.

ويُقدم النجم المصري مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، حيث نجح في تسجيل5 أهداف، ليكون ثالث هدافيه في الدوري، ويمكن الاطلاع على أرقامه عبر الرابط التالي (اضغط هنا).