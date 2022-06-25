يعيش النادي الأهلي في موقف لا يُحسد عليه، حيث سيواجه نادي الشباب بعد غد الاثنين في الجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم كشفت اليوم عن أن إداراتي ناديي الأهلي والاتفاق طلبتا بشكل رسمي إلغاء طلب كل منهما الاستعانة بالحكام الأجانب في مباراتيهما بالجولة الـ30 والأخيرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

لماذا يثير تعيين محمد الهويش أزمة لـ الأهلي ؟!

التقارير ذكرت أن الحكم المحلي الذي سيدير لقاء الراقي ضد الشباب، هو الحكم السعودي محمد الهويش.

ماجد النفيعي رئيس النادي سبق أن قال في تصريح له: إن الراقي يدعم الحكم المحلي ما عدا الهويش، حيث إن تعيينه قد يتسبب في أزمة لـ الراقي وإدارته كون وضع الفريق صعبًا وينافس لتفادي الهبوط.