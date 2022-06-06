أكدت جمعية حماية المستهلك، أنه لا يحق للمدارس منع الطالب من حضور الدراسة أو الاختبارات بسبب التعثر في سداد الرسوم.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها: “أنه بناء على القرار 361492938، بتاريخ 2/8/1436هـ، فإنه لا يحق للمدارس الأهلية منع الطلاب من حضور الدراسة أو الخضوع للاختبارات، في حال تعثر ولي الأمر عن السداد”.

حجز شهادات الطالب إلى أن تتم المصالحة

وتابعت جمعية حماية المستهلك “أنه في حال تعثر السداد يحق للمدرسة حجز شهادات الطالب إلى أن تتم المصالحة.

وأضافت حماية المستهلك أنه في حال تم رصد أي مخالفة أو شكاوى، يتعين على ولي الأمر التقدم بشكوى لدى وزارة التعليم”.