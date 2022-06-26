قال أمين عام جمعية حماية المستهلك ناصر بن دهيم: إن صلاحية الجمعية الرئيسية هي دراسة بلاغات المستهلكين ورفعها للجهات المعنية، مؤكدًا أن الجمعية تمثل المستهلكين، وهي ذات دور تنسيقي، وليس لها دور حقيقي في تنظيم الأسعار.

فيديو | أمين عام جمعية حماية المستهلك د. ناصر بن دهيم: صلاحية الجمعية الرئيسية هي دراسة بلاغات المستهلكين ورفعها للجهات المعنية#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/XhivKIrxxo — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 26, 2022

مبادرات وأفكار:

وتابع ابن دهيم، في تصريحات إلى “الإخبارية”، أن الجمعية أهلية وغير ربحية، وتبحث عن مبادرات وأفكار لخدمة المستهلك، وليس لها دور حقيقي في تنظيم الأسعار أو في عملية ضبط الأسعار.

تجربة جديدة:

وأضاف: بناء على رغبة المستهلكين حاولنا ندخل في هذا المجال، وهي تجربة جديدة نحاول من خلالها أن نبحث عن مبادرات وأفكار يمكن أن تساعد في تخفيف عبء التضخم الحالي الذي تسببت فيه الأزمة العالمية التي تمر بها جميع دول العالم.