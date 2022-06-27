يأمل المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله لمواصلة التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، وقيادته لتجاوز عقبة الباطن اليوم.

عبد الرزاق حمد الله يحلم بحصد اللقب

ويطمح عبد الرزاق حمد الله في قيادة الاتحاد لتحقيق الفوز ضد الباطن، أملًا في تعثر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام الفيصلي، ما يمنح العميد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان عبد الرزاق حمد الله قد قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لتجاوز نظيره الباطن في الجولة الـ30 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتتويج باللقب في عام 2019، ويحلم بتكرار الأمر ذاته مع الاتحاد.

الاتحاد ضد الباطن

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الباطن على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، مساء اليوم الاثنين، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة، بالتساوي مع الهلال المتصدر، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ13 برصيد 32 نقطة.