ليلة فنية من الطراز الرفيع، أحياها الفنان المصري حمزة نمرة على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، بحضور أكثر من 6 آلاف من الجماهير، خلال حفلته التي نظمتها شركة بنش مارك.

حمزة نمرة يغازل جيل الثمانينات

وبدأ حمزة نمرة حفلته بمغازلة جيل الثمانينات بغنائه لأغنيته الشهيرة “مولود سنة 80” التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وتوالت أغاني الفنان المصري حيث غنى أكثر من 14 أغنية، من بينها أغاني من التراث السعودي والعراقي والسوري والمغربي والفلسطيني.

يا عود الرمان

ومن التراث السعودي، غني نمرة أغنيته المفضلة لفتى نجران “يا عود الرمان”، وهي من الأغاني الشعبية التي أعاد إحياءها بموسيقى وألحان عصرية وغناها لأول مرة في أحد المتاحف البريطانية ونالت إعجاب الجمهور البريطاني.

وعن الأغنية، قال حمزة نمرة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الحفل “فتى نجران فنان كبير وأحب أسمع أغانيه”، مضيفاً: “التراث الشعبي السعودي غنى بالدرر الفنية وأتمنى أن تتيح لي الفرصة لأكرر تجربتي مع خلال إحياء أعمال أخرى من التراث الشعبي السعودي”.

ووجه حمزة نمرة الشكر للمستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفيه على الدعوة الكريمة، كما وجه الشكر للمدير التنفيذي لشركة بنش مارك على الكفاءة العالية والتنظيم الاحترافي للحفل خلال وقت قياسي، كما وجه نمرة الشكر للجمهور السعودي ولأهل الرياض على الحفاوة.

تفاعل الجاليات العربية المقيمة

كما غازل الفنان حمزة نمرة الجاليات العربية المقيمة في السعودية بمجموعة من الأغاني المميزة التي أعاد إحياءها من التراث العراقي والفلسطيني والسوري والمغربي، والتي لاقت تفاعلاً كبيراً من جمهور الحفل الذي احتضنته مدينة الرياض وأقيم على مسرح أبو بكر سالم.

وغنى حمزة نمرة من التراث العراقي فلكلور “شال شال” ومن التراث السوري غنى “ديرتي يا ديرتي”، بينما غنى من التراث الفلسطيني “يا ظريف الطول” وأغنية أخرى من التراث المغربي، وغنى للجالية المصرية “بلدي بلدي” حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغنيات.

فريق كايروكي يشعل الأجواء

كما شهد مسرح أبو بكر سالم أجواء حماسية خلال الحفلة التي أحياها فريق كايروكي في حفلتهم الأولى في المملكة والتي حظيت بحضور جماهيري كبير تجاوز الـ 6 آلاف شخص.

وغنى فريق كايروكي مجموعة من أجمل الأغاني المفضلة لدى الجمهور والتي تفاعل معها بشكل كبير على مدى أكثر من ساعتين، حيث غنى الفريق المصري: “لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراي” وغيرها من الأغاني.

وقال نجم فريق كايروكي الفنان تامر هاشم خلال المؤتمر: إن الحفلة كانت استثنائية على مستوى التنظيم الكبير وتفاعل الجمهور، معرباً عن سعادته بالتحول الكبير في المملكة التي تشهده المملكة على مستوى دعم الفنون والمواهب والمبدعين.

جهود هيئة الترفيه في المملكة

وأشاد النجم تامر هاشم بالجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الترفيه في المملكة على مستوى الفن والترفيه والتي وصلت إلى جميع أنحاء الوطن العربي، موجهاً الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ على الدعوة الكريمة، كما وجه الشكر لشركة بنش مارك على التنظيم المميز للحفل.

ووجه المدير التنفيذي لشركة بنش مرك الأستاذ محمد ذكي حسنين الشكر لفريق كايروكي على العرض المميز الذي قدمه الفريق للجمهور، قائلاً: “كايروكي فريق مبدع وقدم عرضاً عظيماً”، مؤكدًا أن الحفلة هي بداية لتعاون كبير.