أعلنت حملة الراجحي أنها ستفتح باب التسجيل في حج 1443 إلكترونيًا مشيرة إلى أنها ستعلن باقي التفاصيل في وقت لاحق.
التسجيل إلكتروني
وقالت الحملة : فيما يخص التسجيل في حملة الراجحي لهذا العام 1443هـ سيكون التسجيل إلكتروني لجميع المتقدمين من خلال موقع الحملة الإلكتروني ويمكن للجميع تقديم الطلب مباشرة على الموقع وكذلك متابعة حالة الطلب وسيتم الإعلان عن الموعد وآلية التسجيل من خلال حسابنا في الأيام القادمة
أهداف حملة الراجحي
والمعروف أن حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله (صالح ومحمد -رحمهما الله- وسليمان وعبدالله -حفظهما الله) وتحت إدارة وإشراف أبنائهم وأحفادهم.
وتسعى الحملة لجعل الحج ميسرًا لكل حاج؛ وذلك بالرعاية المادية والدعوية؛ اعتمادًا على أفضل الكفاءات البشرية المتميزة بالأمانة والإخلاص.
وكان التسجيل في حملة الراجحي للحج يتطلب في الدورات السابقة ما يلي:
1- صور شخصية 4*6 للرجال.
2- صورة من كرت العائلة الأمامي + الخلفي للعوائل.
3- إثبات صلة القرابة للمرافقين.
4- رقم جوال لكل حاج مستقل.
شروط التسجيل كما في الدورات السابقة
واشترطت حملة الراجحي خلال الدورات السابقة في المتقدمين ما يلي:
- أن يكون المتقدم لم يسبق له أداء الحج قبل ذلك.
- أن يكون سعودي الجنسية.
- الاستطاعة الجسدية وعدم وجود إعاقة.
- ألا يقل العمر عن 25 عامًا للحاج المستقل و18 عامًا للحاج التابع.
- حسن السير والسلوك
- توافر متطلبات الحج.
نسأل الله أن يتقبل هذا العمل المبرور وان يجعله في ميزان حسنات المنفق سليمان الراجحي
مساعده حج هذا العام