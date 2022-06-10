أعلنت حملة الراجحي أنها ستفتح باب التسجيل في حج 1443 إلكترونيًا مشيرة إلى أنها ستعلن باقي التفاصيل في وقت لاحق.

التسجيل إلكتروني

وقالت الحملة : فيما يخص التسجيل في حملة الراجحي لهذا العام 1443هـ سيكون التسجيل إلكتروني لجميع المتقدمين من خلال موقع الحملة الإلكتروني ويمكن للجميع تقديم الطلب مباشرة على الموقع وكذلك متابعة حالة الطلب وسيتم الإعلان عن الموعد وآلية التسجيل من خلال حسابنا في الأيام القادمة

أهداف حملة الراجحي

والمعروف أن حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله (صالح ومحمد -رحمهما الله- وسليمان وعبدالله -حفظهما الله) وتحت إدارة وإشراف أبنائهم وأحفادهم.

وتسعى الحملة لجعل الحج ميسرًا لكل حاج؛ وذلك بالرعاية المادية والدعوية؛ اعتمادًا على أفضل الكفاءات البشرية المتميزة بالأمانة والإخلاص.

وكان التسجيل في حملة الراجحي للحج يتطلب في الدورات السابقة ما يلي:

1- صور شخصية 4*6 للرجال.

2- صورة من كرت العائلة الأمامي + الخلفي للعوائل.

3- إثبات صلة القرابة للمرافقين.

4- رقم جوال لكل حاج مستقل.

شروط التسجيل كما في الدورات السابقة

واشترطت حملة الراجحي خلال الدورات السابقة في المتقدمين ما يلي: