اعتذرت حملة الراجحي للحج عن تأخرها في إعلان الرابط الذي سيتم من خلاله استقبال طلبات التسجيل في الحملة.

وقالت الحملة: “نعتذر منكم لعدم إدراج الرابط في الموعد المحدد مسبقًا وسيتم الإعلان قريبًا عن الموعد الجديد لبدء استقبال طلبات التسجيل إن شاء الله شاكرين ومقدرين تفهمكم”.

التسجيل في حملة الراجحي

وكانت الحملة قالت أمس : يسرنا إبلاغكم بأنه سيتم نشر رابط التسجيل الإلكتروني والبدء في استقبال الطلبات يوم الثلاثاء الموافق: 14-11-1443هـ حسب الرؤية الساعة الواحدة ظهرًا علمًا بأن المقاعد محدودة جدًا والنظام سيغلق آليًا بعد اكتمال المقاعد.

والمعروف أن حملة الراجحي للحج هي حملة خيرية لحجاج الداخل على نفقة أبناء عبدالعزيز صالح الراجحي رحمه الله وتحت إدارة وإشراف أبنائه وأحفاده.

وتسعى الحملة لجعل الحج ميسرًا لكل حاج؛ وذلك بالرعاية المادية والدعوية؛ اعتمادًا على أفضل الكفاءات البشرية المتميزة بالأمانة والإخلاص.

شروط الحج في حملة الراجحي

وقالت الحملة إن التسجيل حسب الشروط بالصورة التالية: