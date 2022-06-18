أعلن نادي القادسية عن تعاقده مع المدرب الوطني خالد العطوي لتدريب الفريق الكروي الأول في الموسم المقبل.

وكشف حساب النادي في “تويتر” أن العطوي سيقود الفريق في منافسات “دوري يلو”.

وسبق لـ العطوي تدريب المنتخب السعودي تحت 19 عامًا وفاز معه ببطولة كأس آسيا في إندونيسيا عام 2018، كما تأهل لمنافسات كأس العالم في بولندا تحت 21 سنة في عام 2019، كما سبق له تدريب نادي الاتفاق.

يذكر أن نادي القادسية لم ينجح في الصعود لـ دوري المحترفين، حيث صعد كل من الوحدة والعدالة والخليج للموسم الجديد 2022/ 2023.