أكد أستاذ سيكولوجية المناهج وطرق التدريس الدكتور خالد المرمش، أن الخطط التعليمية مثل الفصول الدراسية الثلاثة، يجب أن تكون مبنية على منهج تجريبي مسبق قبل تطبيقها وتعميمها.

منهج تجربي:

وتابع المرمش، خلال حواره إلى برنامج 120 المذاع على قناة الإخبارية، أن خطط الفصول الدراسية الثلاثة يجب أن تكون مبنية على منهج تجريبي مسبق قبل تطبيقها، مؤكدًا أن عدد الطلاب في الفصل الواحد وصل إلى 46 طالبًا، وأن العدد المسموح به عالميًّا هو من 15 إلى 17 طالبًا فقط في الفصل الواحد.

النظام غير مجرب:

وحول شكوى المعلمين من نظام الثلاثة فصول، رأى أن السبب هو أن النظام غير مجرب في المملكة من قبل، حتى وإن تم تجربته في دول أخرى فإن لهم خصوصياتهم وللمملكة خصوصياتها، مشيرًا إلى أنه إذا أرادت وزارة التعليم أن تبني منهاجًا دراسيًّا قويًّا فعليها دراسة المنهج خلال سنتين، وبعد أن تتأكد من جودة المنهج من خلال التدريب تقوم بتعميمه.

وأشار إلى أن ما حدث بالنسبة لنظام الفصول الثلاثة، أنها كانت مجرد فكرة وتم تنفيذها دون دراسة متأنية، مؤكدًا أن النظام يحتاج إلى دراسة شاملة تشمل تطوير العملية التعليمة والمعلم والمناهج وطرق التدريس.