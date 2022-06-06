أوضح أستاذ التقنية بجامعة الملك سعود، الدكتور عبدالرحمن المطرف، أن جميع مستخدمي شبكة الإنترنت في يومنا هذا هم بمثابة سلعة تتعلق بالبيانات.
فيديو | أستاذ التقنية بجامعة الملك سعود د. عبد الرحمن المطرف:
البيانات الشخصية على الإنترنت عبارة عن سلعه تستفيد منها الشركات#نشرة_النهار #الإخبارية pic.twitter.com/pq4RLYL1xw
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 6, 2022
وقال خلال استضافته في قناة الإخبارية: “إن كلنا الآن في عالم الإنترنت عبارة عن سلعة، والبيانات التي أقدمها أو أبنيها على هذه المنصات هي مدعاة لأن تكبر هذه الشركة وتشكل كيانًا معلوماتيًا أو بياناتيًا ضخمًا جدًا”.
وأضاف: “جوجل، مايكروسوفت، وآبل، وغيرها، ما قيمتها الفعلية؟ ليس فقط في الأجهزة وصناعة الأجهزة والتطبيقات، بل بكم البيانات التي تبنيها وتحشدها وتجمعها؛ هي الآن تدير العالم أو المشهد العالمي، بما يعرف بفضاءات وعالم الإنترنت”.
وأكمل: “البيانات الضخمة هذا مجال ضخم جدًا، والاستثمار فيه كبير، اليوم الذي تبني فيه مركز بيانات خاصًا بك، أو سحابة رقمية، تستطيع إدارة البيانات والتنقيب فيها وجعلها صناعة بحد ذاتها”.
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