اختتمت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد في محافظة رفحاء الدورة التأسيسية للمعينين على العقود من أئمة ومؤذنين ومراقبي مساجد ومراقبات، اليوم الاثنين، وذلك على مسرح جمعية كرام لتحفيظ القرآن الكريم برفحاء.

هدف الدورة:

وتهدف الدورة إلى تنمية منسوبي الوزارة بالعلوم الشرعية في جانب العقيدة والفقه والأمن الفكري والأحكام والآداب بتنظيم وإشراف معهد الأئمة والخطباء بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الحدود الشمالية، وتم خلال الدورة مناقشة موضوعات في العقيدة، والفقه، والأمن الفكري، والآداب والواجبات.

برامج تدريبية هادفة:

وأوضح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد برفحاء، مسلم بن عبدالعزيز البراهيم، أن الدورة تأتي ضمن البرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات الفنية والإدارية لمنسوبي المساجد من الأئمة والمؤذنين والمراقبين والمراقبات تماشيًا مع الإستراتيجيات التي تعمل الوزارة عليها بمتابعة مستمرة من الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتطوير قدراتهم، ورفع كفاءتهم العلمية والعملية، بما يحقق الرسالة والأهداف المنشودة للرقي برسالة المسجد في خدمة المجتمع.

وشارك في هذه الدورة دعاة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وبإشراف ومتابعة من فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية ومتابعة من مدير عام الفرع الشيخ فهد بن حمود الضبيان.