ضِمن برامجها في موسم الحج، نفذت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلةً في إدارة خدمات المطوفين برنامج “إرشاد ودلالة”.

وأوضح مدير إدارة خدمات المطوفين، عبدالرحمن العبدلي، أن البرنامج يهدف إلى تقديم خدمات إرشادية ومكانية للحجاج باللغتين الفرنسية والأوردية من قِبل منسوبي الإدارة وبمشاركة المطوفين، حيث بلغ عدد المستفيدين من برنامج “إرشاد ودلالة” خلال الفترة من 1- 22 ذو القعدة 1443 (24,596) مستفيدًا.

تكثيف الجهود:

وأكد العبدلي أن الإدارة قامت بتكثيف جهودها من خلال العاملين بها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بحزمة من البرامج في مختلف المحاور على المستويين التوجيهي والإرشادي وأيضًا التنظيمي.

واختتم حديثه بأن البرامج تُعنى بمتابعة حثيثة ومستمرة من وكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية بالمسجد الحرام وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وقاصديه، سائلين المولى- عز وجل- أن يتمم على الحجيج حجهم.