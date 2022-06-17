تقدم مبادرة طريق مكة خدمات نوعية لخدمة ضيوف الرحمن في جمهورية بنجلاديش من خلال تسهيل إجراءات سفرهم إلى المملكة لأداء مناسك حج هذا العام 1443 هـ.

15 كاونترًا:

وتضم صالة المبادرة في مطار شاه جلال الدولي في دكا (15) كاونترًا جُهزت بأعلى الخدمات من الجهات ذات العلاقة؛ لتسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن، حيث تستوعب الصالة أكثر من (800) مسافر يتم إنهاء إجراءاتهم بوقت قياسي بكوادر وطنية تضم لأول مرة كادرًا نسائيًا.

الجهات المشاركة:

يُذكرُ أنَّ الجهاتِ المشاركةَ في تنفيذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية في صالة المبادرة بمطار شاه جلال الدولي في دكا، تتمثل في وزارة الخارجية، وزارة الصحة، برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المديرية العامة للجوازات، وشركة علم.