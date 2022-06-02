أكد وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.

فيديو | وزير الحج والعمرة توفيق الربيعة: الاستعدادات اكتملت ونعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام#الإخبارية pic.twitter.com/qIwG3y9yMi — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 2, 2022

وتابع الربيعة بحسب الإخبارية: أطلقنا خدمة الكترونية للتقديم على العمرة بعيدًا عن الحملات، وتأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.

التقديم على العمرة:

وأردف وزير الحج والعمرة: أطلقنا خدمة الكترونية للتقديم على العمرة سواء من الداخل أو خارج المملكة.

واستكمل: الاستعدادات اكتملت ونعمل على ضمان صحة الحجاج خلال حج هذا العام.