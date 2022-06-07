كشفت شركة Apple “آبل”، عن مجموعة من المنتجات والبرامج والأجهزة الجديدة، ضمن فعاليات مؤتمر المطورين الخاص بها، الذي أقيم أمس الاثنين، ويستمر أسبوعًا في كاليفورنيا.

الكمبيوتر MacBook Air

وتضمنت المنتجات التي أتاحتها Apple، الكمبيوتر المحمول الجديد MacBook Air، الذي يحتوي على معالج جديد يجعله أسرع 35% من شريحة M1 السابقة.

وأطلقت آبل خاصية “اشتر الآن وادفع لاحقًا”، والتي تسمى “Apple Pay Later” وهي قيد التطوير منذ فترة طويلة. وتقسم تكلفة المشتريات التي تتم عبر Apple Pay على أربع دفعات على مدار 6 أسابيع دون أي فوائد أو رسوم.

نظام iOS 16‏

وتضمنت منتجات آبل أيضًا، شاشة قفل أيفون المحدثة، إذ إن نظام iOS 16‏ يقدم أكبر تحديث على الإطلاق لشاشة القفل، وميزات المشاركة والتواصل والذكاء الجديدة التي تعمل معًا لتحدث تغييرًا في تجربة المستخدمين مع iPhone.

كما يقدم نظام iOS 16 مكتبة صور iCloud المشتركة، وتحديثات للرسائل والبريد التي ساعد المستخدمين على التواصل بسهولة، وتحسينات قوية لميزة النص الحي وميزة البحث العام المرئي. واستعرضت Apple نظام iPadOS 16 الذي استفاد من قوة شريحة M1.

منتجات جديدة

وقدمت آبل جهاز MacBook Air بتصميم جديد MacBook Air‏ وجهاز MacBook Pro مقاس 13 إنشًا بالتحديث الجديد، ‏13 إنش MacBook Pro‏ وكلاهما مدعوم بشريحة M2 الجديدة، ليصل بأداء وقدرات شريحة M1 غير المسبوقة إلى أعلى المستويات. وأطلقت Apple نظام watchOS 9‏، الذي يقدم ميزات جديدة وتحسين لنظام التشغيل القابل للارتداء.

شريحة M2

وأعلنت Apple عن شريحة M2، التي تبدأ معها الجيل المقبل من شرائح Apple Silicon المصممة خصيصا لأجهزة Mac. كما تم تصميم الشريحة باستخدام تكنولوجيا المعالجة بدقة 5 نانومتر من الجيل الثاني لترتقي بالأداء الرائد في القطاع لكل واط من شريحة M1 إلى أبعد الحدود، بالإضافة إلى وحدة معالجة مركزية أسرع بنسبة 18%، ووحدة معالجة رسومات جرافيك أقوى بنسبة 35%، ومحرك عصبي أسرع بنسبة 40%.

كما أنها توفر نطاقًا تردديًا أكبر للذاكرة بنسبة 50% مقارنةً بشريحة M1، وما يصل إلى 24GB من الذاكرة الموحدة السريعة.