تشهد مرتفعات مناطق جازان و عسير والباحة هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي لجريان السيول.

وكشف المركز الوطني للأرصاد في أحدث توقعاته عن حالة الطقس اليوم أن تأثير هذه الحالة يشمل الأتربة المثارة والتي قد تصل إلى الأجزاء الساحلية في هذه المناطق.

أجواء عسير

وكان المركز الوطني للأرصاد أصدر اليوم تنبيها عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وأن تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض يمتد تأثيرها لتشمل أجزاء من منطقة نجران كذلك على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ولا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.