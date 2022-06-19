كشفت تقارير إعلامية عن خطأ طبي فادح ارتُكب في برشلونة الإسباني، بحق اللاعب الإسباني أنسو فاتي قد يُنهي مسيرته بالفترة المقبلة.

وفجر الصحفي المغربي أشرف بن عياد، المقرب من برشلونة، مفاجأة مدوية، حيث أكد أن هناك خطأ طبيًّا كارثيًّا ارتكب بحق الإسباني أنسو فاتي نجم البارسا الواعد، من خلال تغريدات نشرت على حسابه الشخصي بموقع تويتر.

الخطأ الذي وقع فيه نجم برشلونة:

وأكد أشرف بن عياد نصًا: “بعد مرور خمسة أشهر ليس جاهزًا لأعلى درجات المنافسة حتى الان. مازال بعيدا عن الجاهزية المطلوب”.

وأضاف: “الفكرة الموجودة داخل البارشا: كان يجب عليه اجراء العملية الجراحية، ارتكب خطأ كبيرًا”.

يذكر أن ما حدث مع أنسو فاتي، يُشبه ما حدث مع اللاعب الفرنسي أومتيتي الذي عانى مطولًا بسبب إصابة في الركبة، ورفض إجراء عملية جراحية في ركبته المصابة.