فجر القانوني الرياضي أحمد الشيخي، مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بعد أن كشف وجود خطأ قانوني حول قرار لجنة الانضباط ضد النادي الأهلي.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، قرارًا بإلزام النادي الأهلي بدفع مليوني ريال لصالح الفيصلي بناء على القرار الصادر من غرفة فض المنازعات.

ولفتت لجنة الانضباط والأخلاق إلى أنها خاطبت الراقي وفقًا للفقرة الثانية من المادة 85 من اللائحة، إلا أنه لم يرد ما يفيد بتنفيذ القرار، كما ألزمته بدفع غرامة مالية تُقدر بـ50 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

نص قرار الانضباط ضد الأهلي:

ومنحت اللجنة النادي مهلة نهائية مدتها 30 يومًا بداية من تاريخ الإخطار بهذا القرار للالتزام بتنفيذ قرار غرفة فض المنازعات رقم (652/غ/2021) وتاريخ 1/12/2021 الصادر لصالح الفيصلي وفقًا لمنطوق قرار الغرفة.

لماذا أثار القرار الجدل ؟

وقال الشيخي عبر حسابه في “تويتر”: “نعتقد بوجود خطأ قانوني بمنطوق قرار غرفة الانضباط الصادر بحق الراقي، تعلمون أن مهلة السداد سوف تنتهي بعد نهاية الموسم الحالي وليس القادم، ماذا لو ضمن النادي البقاء بفارق نقطة ولكنه لم يُسدد، هل يتم تهبيطه؟!”.

وأضاف: “على ماذا استندت اللجنة الموقرة في تنفيذ العقوبة بأثر رجعي؟، الذي أعرفه من حالات مشابهة أن الخصم يتم من نقاط الموسم (القادم) وليس (السابق)، طالما أن العقوبة صدرت بين موسمين.

وتابع الشيخي: “هل صدر قرار الخصم بالفعل ولكن مع وقف التنفيذ مثلًا؟”.