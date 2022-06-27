يسعى المدرب الروماني كوزمين كونترا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد إلى حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022 رغم المنافسة الشرسة مع نادي الهلال.

ويخوض العميد مواجهة قوية اليوم ضد نادي الباطن الذي يصارع هو الآخر للبقاء في الدوري وتفادي الهبوط، حيث يحتاج العميد للفوز على الباطن مع تعثر الهلال أمام الفيصلي إما بالخسارة أو التعادل ليفوز العميد بالدوري بعد غياب دام 13 عامًا.

الحسم كان تأجل لليوم الاثنين، بعد فوز العميد على الاتفاق وفوز الهلال على الفتح الخميس الماضي.

لماذا يرغب الاتحاد في الفوز ؟

خطة كوزمين كونترا تعتمد على تسجيل هدف مبكر مع التأمين الدفاعي، خاصة أن الباطن سيهاجم بكل قوة لإحراز أهداف والفوز على العميد وضمان البقاء في الدوري، في ظل تنافس 6 أندية مع الباطن على البقاء بـ دوري المحترفين.

يذكر أن نادي الاتحاد متواجد في الوصافة حاليًا برصيد 64 نقطة، وبفارق الأهداف عن نادي الهلال المتصدر أيضًا برصيد 64 نقطة.