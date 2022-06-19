أكد حساب المواطن أنه بإمكان إرفاق مستند الإيجار من خلال التوجه إلى الحساب (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وإرفاق عقد الإيجار الموحد (ساري الصلاحية) باسم المتقدم الطلب، وفي حال انتهاء المستند السابق يلزم حذفه حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل أيام، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والخمسين 10.2 مليون مستفيد وتابع.

تعويضات بأثر رجعي:

وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 17 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 120 مليار ريال منها مليار و45 مليون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

وتابع برنامج حساب المواطن، أن نسبة 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1067 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 1.9 مليون رب أسرة حيث شكلوا، ما نسبته 94%.

وبلغ عدد التابعين 8.1 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 120 ألف مستفيد، مشكلين 6% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وبلغت نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 44% وشكل الذكـور المستقلون 56% موضحًا أن 82% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 18% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطنا سعوديا الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.