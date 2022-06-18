أكدت وزارة الحج والعمرة أنه يمكن للمتقدم إلغاء التصريح المصدر لأداء الحج من خلال اتباع بعض الخطوات.

وأوضحت الوزارة ردًّا على استفسارات في هذا الشأن عبر تويتر، أن الخطوات هي إلغاء التصريح من منصة أبشر ثم إلغاء التصريح من خلال المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة أو تطبيق اعتمرنا وطلب استرجاع المبالغ.

التسجيل في موسم الحج:

وكانت الوزارة أعلنت إغلاق باب التقديم لمدة 9 أيام اعتبارًا من يوم 4 يونيو حتى 13 يونيو على أن يتم إعلان النتيجة يوم الأربعاء 16 ذو القعدة 1443هـ.

شروط الحج موسم 1443:

وقالت الوزارة: إن الشروط تتضمن ما يلي: