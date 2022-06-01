أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، الطريقة المثلى التي يجب على صاحب العمل اتباعها لاستبعاد الموظف المستقيل دون غرامات.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد المتابعين بموقع “تويتر” قال فيه “عندي موظف قدم استقالته الآن، وآخر يوم عمل له كان أمس والآن دخلنا باليوم الجديد ما هي الطريقة المثلى لاستبعاده دون غرامات”.

وردت التأمينات بالقول “في حال انتهاء علاقة العمل يتم استبعاد المشترك من قبل المنشأة فور ترك العمل أو بحد أقصى نهاية شهر ترك العمل وفي حال تجاوز ذلك يمكنك التقدم بطلب الاستبعاد من حسابك عن طريق تأميناتي بإتباع الخطوات التالية”.

تعديل تاريخ استبعاد مشترك من التأمينات

وهناك عدة خطوات لتعديل استبعاد مشترك في التأمينات أون لاين: