أتاحت منصة أبشر الإبلاغ الإلكتروني عن حالات تغيب العمالة المنزلية.

وقالت المنصة في تغريدة عبر الحساب الرسمي على تويتر: “يمكنك الإبلاغ إلكترونيًّا عن تغيّب العمالة المنزلية عبر حسابك بكل سهولة”.

وتتاح الخدمة من خلال الخطوات التالية:

ـ الدخول على المنصة؛ ثم اختيار: خدمات من تبويب العمالة.

ـ اختيار: التبليغ عن تغيب العمالة المنزلية.

عقوبات الإساءة للعمالة المنزلية:

وقد أكد أمين عام لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، محمد المصري، في وقت سابق، أن الإساءة للعمالة المنزلية تدخل ضمن جرائم الاتجار بالأشخاص.

سجن وغرامة:

وتابع المصري، خلال حواره إلى قناة الإخبارية، أن عقوبة ذلك تصل للسجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال، موضحًا أن جرائم الاتجار بالأشخاص بصورها المتعددة تشمل العمل أو الخدمة قسرًا، منوهًا بأهمية نظام مكافحة جرائم الاتجار في الأشخاص.

وبين أن قصد إساءة الاستغلال هو إحدى صور الاتجار بالأشخاص، ويختلف ذلك عن النزاع العمالي بين العامل وصاحب العمل.