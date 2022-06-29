أعلنت العديد من المدارس نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك بعد إغلاق درجات الطلاب والطالبات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات.
خطوات الاستعلام عبر نظام نور:
وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:
– الدخول على نظام نور
– إضافة رمز التحقق
– الضغط على زر التسجيل او الدخول مباشرة
– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب
– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة
– ثم الضغط على زر بحث
خطوات الاستعلام عن النتائج عبر توكلنا خدمات:
كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:
– فتح التطبيق
– الخدمات
– خدمات التعليم
– النتائج الدراسية
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