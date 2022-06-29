أعلنت العديد من المدارس نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وذلك بعد إغلاق درجات الطلاب والطالبات عبر نظام نور وتطبيق توكلنا خدمات.

خطوات الاستعلام عبر نظام نور:

وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:

– الدخول على نظام نور

– إضافة رمز التحقق

– الضغط على زر التسجيل او الدخول مباشرة

– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب

– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة

– ثم الضغط على زر بحث

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر توكلنا خدمات:

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:

– فتح التطبيق

– الخدمات

– خدمات التعليم

– النتائج الدراسية