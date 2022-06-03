استعرضت وزارة الحج والعمرة طريقة تسجيل الحجاج من داخل المملكة للعام الجاري 1443 هـ، عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني.
خطوات تسجيل الحجاج:
ويتم تسجيل الحجاج من داخل المملكة لعام 1443هـ من خلال الخطوات التالية:
– الدخول للمسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا.
– تسجيل الدخول والبيانات الشخصية.
– إدخال رمز التحقق.
– خدمات الحج.
– تسجيل رغبة حج.
– اختبار الباقات.
– خدمات إضافة اختياري “الأضاحي”.
– إرسال طلب رغبة حج.
– إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين للحج يوم الأحد 13/ 11/ 1443هـ.
– إشعار المرشحين عبر رسائل نصية يوم الأحد 13/ 11/ 1443هـ.
– سداد الفاتورة.
– إصدار تصريح الحج.
فتح التسجيل لحجاج الداخل:
وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن فتح التسجيل للحجاج من داخل المملكة، عبر تطبيق (اعتمرنا) أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.
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