استعرضت وزارة الحج والعمرة طريقة تسجيل الحجاج من داخل المملكة للعام الجاري 1443 هـ، عبر تطبيق اعتمرنا والمسار الإلكتروني.

خطوات تسجيل الحجاج:

ويتم تسجيل الحجاج من داخل المملكة لعام 1443هـ من خلال الخطوات التالية:

– الدخول للمسار الإلكتروني أو تطبيق اعتمرنا.

– تسجيل الدخول والبيانات الشخصية.

– إدخال رمز التحقق.

– خدمات الحج.

– تسجيل رغبة حج.

– اختبار الباقات.

– خدمات إضافة اختياري “الأضاحي”.

– إرسال طلب رغبة حج.

– إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار المرشحين للحج يوم الأحد 13/ 11/ 1443هـ.

– إشعار المرشحين عبر رسائل نصية يوم الأحد 13/ 11/ 1443هـ.

– سداد الفاتورة.

– إصدار تصريح الحج.

فتح التسجيل لحجاج الداخل:

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، اليوم الجمعة، عن فتح التسجيل للحجاج من داخل المملكة، عبر تطبيق (اعتمرنا) أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.